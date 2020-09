Aumentó promedio de locales vacíos en centros comerciales

No obstante, para Acecolombia desde el 1 de septiembre ya se empieza a sentir algo de mejoría en el tráfico en los establecimientos, equivalente a un 20 o 25% más de presencia de potenciales clientes al interior de los mismos.

DESOCUPACIÓN

En cuanto a la desocupación o vacancia que han advertido estos espacios comerciales hasta julio era del 13% promedio en locales a nivel país. Antes de la pandemia el promedio era del 6%. Betancourt precisó que en el caso de Cartagena esa vacancia, producto de ese cierre prolongado más largo del país, es cercana al 24%, porcentaje que se triplicó ya que el promedio era del 7 u 8%.

La mayor cantidad de locales cerrados en el país corresponde al sector de gastronomía. En un ejercicio en una localidad de Santander, se encontró que por cada local del comercio general que se desocupaba, se cerraban 3 del sector de gastronomía.

En Acecolombia están agremiados 182 centros comerciales de todo el país, de un universo de 250 que se tienen identificados en Colombia. A esa asociación están asociados buena parte de los grandes centros comerciales de Cartagena.

Esta asociación también reveló que aunque el impacto de la emergencia sanitaria y sus medidas de contención en el sector han sido grandes, hasta la fecha más allá de la vacancia de locales, no se ha reportado “la muerte” de ningún centro comercial, “pero no descartamos que ello pudiese llegar a ocurrir en la medida en que no se logre consolidad un proceso sostenible de recuperación, pero confiamos que desde los gobiernos se den todas las condiciones para seguir avanzando en la reactivación”.