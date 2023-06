Criptoactivos: Minhacienda abre debate y pone condiciones para reglamentación

El resultado de haber reajustado los precios de la gasolina es que en el déficit se reduce a17,8%, que tendremos que pagar en el 2024 y que el déficit de gasolina es solamente del 4 % y el resto es diésel, que no hemos tocado”:

Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda y Crédito Público.

Precios de la gasolina

Qué hacer?. “Para apagar el déficit nos toca resolver el déficit de ese Fondo. En el año 2021, a nombre de la pandemia, el Gobierno congeló los precios de los combustibles. En el año 2021, el déficit del Fondo fue de 11,4 billones de pesos, lo pagó el Gobierno del Presupuesto Nacional, es decir, lo volvió un gasto recurrente. En el 2022 el déficit ascendió a $36,7 billones y el Gobierno saliente pagó $10 billones, de nuevo del Presupuesto General de la Nación. Por eso, dice el ministro, “fue necesario adoptar la dolorosa medida e impopular de subir el precio de la gasolina y quedamos pendiente de examinar qué hacíamos con el diésel. El resultado de haber reajustado los precios de la gasolina es que en el déficit se reduce a17,8%, que tendremos que pagar en el 2024 y que el déficit de gasolina es solamente del 4 % y el resto es diésel, que no hemos tocado, si seguimos en esas condiciones, en el año 2024 tendremos un déficit por combustible de medio billón, casi que exclusivamente de diésel. Por eso no baja la inflación y seguiremos monitoreando para que el incremento gradual de la gasolina no nos impacte la inflación y sea compensada por la reducción de otros bienes y estamos en esas expectativas porque todos queremos que vuelvan a bajar las tasas”. (Lea aquí: El precio aumentará por un año y medio más: Minhacienda sobre la gasolina).