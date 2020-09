Desde hace más de una década Ecopetrol se prepara para desarrollar pilotos de YNC

Con un equipo humano de primer nivel, Ecopetrol se está preparando para avanzar en los Proyectos Piloto de Investigación Integral de Yacimientos No Convencionales (PPII) que se ejecutarían en la región del Magdalena Medio, de acuerdo con los lineamientos del Decreto 328 de 2020, reglamento rector de esta prueba experimental.

Contrario a lo que se cree, esta historia no es nueva, no se comenzó a escribir hace algunos meses, ni siquiera hace un par de años. La petrolera inició su preparación para desarrollar los Yacimientos No Convencionales (YNC) hace más de una década con estudios, análisis de expertos y visitas a proyectos no convencionales en Argentina y Estados Unidos.

La petrolera ha fortalecido el grupo de trabajo para los YNC con la incorporación de personal que tiene amplia experiencia en operaciones de fracturamiento hidráulico en Estados Unidos y Canadá, y este año pasado creó la Vicepresidencia de Yacimientos No Convencionales donde confluye todo ese conocimiento.

“Los Proyectos Piloto de Investigación Integral (PPI) le permitirán al país conocer más acerca de los Yacimientos No Convencionales, profundizar en el conocimiento del subsuelo y el entorno, y tomar una decisión informada y basada en la ciencia”, dice Jaime Ricardo Gómez, vicepresidente de Yacimientos No Convencionales de Ecopetrol.