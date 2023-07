Desde hoy se trabaja una hora menos en Colombia, ¿para quiénes aplica?

La espera se terminó, a partir de esta semana los trabajadores de Colombia tendrán una hora menos en sus turnos: la jornada laboral pasará de 48 a 47 horas a la semana, reduciéndose a futuro para llegar hasta llegar a 42 horas.

La ley determina que la reducción de la jornada no implica disminución salarial ni prestacional, tampoco afecta el valor de la hora ordinaria de trabajo. El cambio se realizará de forma progresiva: a partir del 16 de julio de 2023 se reducirá una hora, en 2024 será de 46 horas, en 2025 de 44 horas y finalmente, a partir de julio de 2026 será de 42 horas semanales máximas. Lea también: El plan del MinTrabajo para revivir reforma laboral: se radica este 20 de julio

Hoy te explicamos algunos datos para que con confianza y propiedad puedas hablar con tus jefes y compañeros de trabajo sobre esta ley.

¿Se reducirá el salario de los trabajadores en Colombia?

No, no se reducirá el salario de los trabajadores. La Ley 2101 del 2021 garantiza los derechos para todo tipo de trabajador. Esto quiere decir que no se les podrá reducir el salario y se les tendrá que pagar las horas extras correspondientes.

¿Cuántos días descansará un trabajador en Colombia?

Con esta medida, los empleadores y los trabajadores deberán ponerse de acuerdo para distribuir las horas entre 5 y 6 días a la semana. De esta manera hay un día de descanso garantizado.

¿Aumenta el valor de la hora diaria en Colombia?

Sí. De acuerdo con el Ministerio del Trabajo, la disminución de la jornada máxima laboral implica el aumento del valor de la hora diaria, toda vez que, por menos tiempo laborado, el trabajador continuará devengando la misma remuneración. Lea también: Multan a empresa por agregar a empleada sin permiso a grupo de WhatsApp

“Los empleadores deben realizar el cálculo del nuevo valor de la hora de trabajo para liquidar el valor de las horas extras y los recargos nocturnos, dominicales y festivos, respetando siempre el principio de favorabilidad”, explicó el Mintrabajo.

Las excepciones

Una de ellas se relaciona con las labores que sean especialmente insalubres o peligrosas, ya que en este caso el Ejecutivo puede ordenar la reducción de Ia jornada de trabajo de acuerdo con dictámenes al respecto.

Otra excepción es en los casos de la jornada laboral de los adolescentes autorizados para trabajar, puesto que la duración máxima de sus horas laborales está sujeta a las siguientes reglas:

- Los adolescentes mayores de 15 y menores de 17 años solo pueden trabajar en una jornada diurna máxima de seis horas diarias y treinta horas a la semana y hasta las 6:00 pm.

- Para los jóvenes mayores de 17 años, estos solo pueden trabajar en una jornada máxima de ocho horas diarias y 40 horas a la semana y hasta las 8:00 pm.

Otra excepción a la normativa también tiene que ver con el caso cuando el empleador y el trabajador acuerdan, temporal o indefinidamente, turnos de trabajo sucesivos que no excedan las seis horas al día y las 36 horas a la semana.