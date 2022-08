Reforma tributaria: “El 4x1.000 continúa y punto”

El cierre de la Convención Bancaria dio luces sobre los puntos de la reforma tributaria que están prácticamente definidos, lo que tienen un amplio respaldo y los que aún no encuentran acuerdos.

El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, al atender a los representantes de los medios de comunicación que cubrían el cierre de ese evento, fue claro en precisar que uno de los impuestos más controvertidos, el 4x1.000, se mantiene.

“El 4x1.000 continúa y punto; no hay forma de reemplazarlo. Ya van 5 gobiernos que lo han adoptado y no hemos tenido una alternativa y no hay forma de reemplazarlo. Se piensa en algunas modificaciones. La Asobancaria dice que valdría la pena eliminarlo para el Régimen Simple de Tributación, vamos a discutir alternativas de cuánto cuesta, los cambios cuestan mucho, pues requerimos los recursos”, dijo Ocampo.

Sobre la sobretasa que se cobra a los bancos, el ministro dijo que “los banqueros aceptan la sobretasa pero que sea temporal. Su vigencia es hasta el 2025 y se discute hasta cuándo estaría vigente”.

Del impuesto a los dividendos dijo que es de los temas más complejos y con los ponentes de la reforma tributaria se buscarán alternativas. Sobre esto no hay decisión públicas aún. (Lea aquí: Lo que preocupa a Fenalco y Asofondos de la reforma tributaria).

Del impuesto a las bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados explicó que se pueden racionalizar un poco y el Congreso lo define. Hay muchos sectores de la salud pública que piden que lo mantenga, hay mucha negativa de la oposición. Algunas empresas están dispuestas a colaborar, racionalizaremos algunas normas y hablamos con el Ministerio de Salud. Curiosamente hay mucha menos oposición a las bebidas azucaradas que a los alimentos ultraprocesados. La racionalización que le proponemos a los ponentes es racionalizar la lista de esos alimentos, explicó Ocampo.

Sobre el trámite del proyecto de reforma, indicó que ahora comienza el debate parlamentario. Ahí tenemos que escuchar a diferentes sectores.

Ocampo también se refirió al Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles, que tiene un enorme déficit. De este dijo que “no se ha discutido en el seno del Gobierno, pero desde el punto de vista del Ministerio de Hacienda estamos financiando el faltante, afortunadamente una parte importante está financiada por Ecopetrol, pero eso es insuficiente y estamos viendo eso, pues en principio los recursos de Ecopetrol no están destinados a subsidiar gasolina.

Ocampo intervino en la jornada de cierre de la Convención Bancaria donde explicó en detalles los desafíos del país en materia social (empleo, pobreza e inflación), crecimiento económico, déficit de la balanza comercial, inclusión financiera, entre otros.