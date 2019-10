El mercado no cree que el dólar caiga de $3.400 en las próximas semanas.

Andrés Herrera, gerente de portafolio de Colfondos explicó que al mercado no solo lo animaría el acercamiento entre EE.UU. y China, sino que además, “tras el avance en las negociaciones comerciales, la publicación de resultados corporativos y un progreso con respecto a las negociaciones del brexit, impulsaron los activos de renta variable a nivel internacional, con desvalorizaciones de los activos”.

Desde otro punto de vista, José Luis Hernández, trader de Corficolombiana, resaltó que el mercado no tenía en cuenta la caída de la ley de financiamiento. “A pesar del paso en falso por la no aprobación, parece ser que el mercado lo tenía descontado, los inversionistas no encuentran mejores opciones a donde ir y China muestra señales de debilidad en su PIB con apenas 6%, Colombia sigue siendo atractivo para inversionistas”.

Si bien se prevé un fortalecimiento del peso, la meta de $3.400 sigue lejana pues cualquier retroceso sobre el brexit y los acuerdos comerciales disparará el dólar.