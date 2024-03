Entérese de quién recomienda subir o bajar la tasa de interés en Banrepública

Juan José Ospina Tejeiro, subgerente de Política Monetaria e Información Económica del Banco de la República

“ Esto no es necesariamente una ciencia. Lo primero es que uno está haciendo un pronóstico y cuando se hace política pública uno tiene que pensar en los riesgos que corre la política pública y eso aplica para la reforma a la salud, la pensional... Lo mismo pasa con las tasas de interés. ¿Qué ha pasa? Colombia está teniendo un fenómeno de ‘El Niño’ fuerte, el salario mínimo subió más de lo que nosotros esperábamos, en un año donde el crecimiento de la productividad no fue muy alto, y venimos de un año con una inflación muy alta, porque 9,3% es muy alto”.

“Para eso usted necesita un segundo ingrediente, se necesita tener un proceso de análisis muy riguroso dentro del Banco de la República, por eso trimestralmente hacemos el Informe de Política Monetaria, que ocurre en dos etapas. La etapa preliminar, que ocurre entre noviembre y diciembre, en este trimestre, en este caso, y la etapa definitiva que ocurre en enero, cuando se tiene más información y se ha hecho un análisis más profundo. Pero es en ese proceso podemos tener alrededor de 30 reuniones en el orden de dos meses, solamente entre el equipo técnico. Tenemos 5 o 6 reuniones con la Junta. Esas reuniones las seguimos muy rigurosamente para tratar de que no se nos vaya a escapar nada, que el análisis sea sumamente riguroso, de poder responder las preguntas, de habernos hecho las preguntas difíciles y ese proceso es una especie de construcción colectiva donde hay gente que dice eso no me parece y otros que sí, que es muy detallado y tortuoso, pero hace parte del secreto de poder hacer el mejor análisis posible. Aún así a veces se equivoca”. (Lea aquí: Tasa de interés: “decisiones se tomarán con cautela”, dice Banrepública).

“A muy corto plazo los riesgos inflacionarios son al alza y nos preocupa porque la inflación ha estado alta por mucho tiempo. Ya en la segunda parte del año vemos unos riesgos mucho más balanceados, menos riegos al lado de la inflación y vemos riesgos más altos al lado de actividad económica porque se ha desacelerado bastante. Por eso la bajada de tasas ha sido un poco prudente en gran parte por ese análisis de riesgo”.

La segunda parte de mi respuesta es una analogía. La política monetaria cuando hay inflación es como tratar un cáncer. Cuando a usted le sale una bolita en alguna parte del cuerpo, usted debe ir al médico rápido. Si no va rápido puede terminar en una quimioterapia. Entonces de alguna manera hay que tratar de pasar el dolor lo más rápido posible y eso tiene beneficios más grandes, que es evitar la quimioterapia. Qué pasa si nosotros bajamos muy rápido – la tasa -, puede que la inflación no baje y después nos toca tener las tasas altas por más tiempo y allí el dolor es más grande y donde entramos en la fase de quimioterapia que no se quiere entrar. Hay que sacarse la bolita rápido. Cuál es el beneficio de eso, es que si usted controla la inflación, las tasas de interés que importan, que son las tasas de interés reales, que son las de largo plazo, van a ser más bajas y esas son las que les permiten a un empresario o a un hogar tomar decisiones de largo plazo de inversión: comprar una casa, construir una carretera, hacer una fábrica. Las que importan son las tasas de interés reales de largo plazo y lo mejor que puede hacer el Banco de la República para que las tasas de interés reales de largo plazo sean bajas, es controlar la inflación. No son las tasas nominales las que importan, son las reales y si usted no hace la tarea rápido se le suben las reales, ese es el problema”.

¿Qué le preocupa a la gente que acude a la presentación del Informe de Política Monetaria del Banco?

“Las preocupaciones van cambiando. Cuando la inflación es muy alta, a la gente le preocupa como se le están subiendo los precios. Cuando la economía se desacelera les preocupa que no le están creciendo los negocios. Una preocupación que oigo bastante, más que la inflación o el crecimiento económico, realmente son las tasas de interés que nosotros tenemos, porque tarde o temprano la gente empieza a sentir el dolor de las tasas de interés alta. Entonces los empresarios están preocupados porque tienen muchas deudas y el costo financiero se les aumenta o los hogares que también venían endeudados después de la pandemia, no están pudiendo pagar las tarjetas de crédito. Por eso miramos hacia delante, hay que ser preventivos. Hay alguien que decía que el trabajo de un banquero central es preocuparse. Subir las tasas de interés lo que puede hacer, en un momento, es prevenir que usted se endeude demasiado, pero si usted se endeuda demasiado y se suben las tasas de interés es posible que no pueda pagar”.

¿Qué predicciones se hacen para el 2024 y en qué se soportan esos pronósticos?

“Hoy vemos fuerte el consumo de servicios, la demanda privada es bien fuerte y ha habido una dinámica en general en las exportaciones, como el turismo en el que Cartagena es una de las ciudades principales. Allí vemos una fortaleza grande que esperamos se siga manteniendo. Donde están las preocupaciones más grandes es por el lado de la inversión. Esta tiene diferentes componentes. La inversión en vivienda y carreteras e infraestructura, maquinaria y equipo para las empresas. Esta última, se ha desacelerado, pero venía de unos niveles muy altos, la corrección ha sido muy grande, pero normal todavía. La vivienda ha estado muy fuerte pero está en unos niveles relativamente aceptables, pero sabemos que las condiciones financieras, en parte por las tasas de interés, no son favorables para la inversión en vivienda. No son el único factor. Hay factores de incertidumbre que afectan que una persona decida tomar un crédito hipotecario o que un empresario de la construcción decida construir. Donde hay más preocupación es en las obras civiles, porque están en unos niveles muy bajos y las obras civiles de alguna manera dependen menos de las tasas de interés. Ese es el rublo que nos tiene más preocupados y por el cual el crecimiento no va a ser más alto”.

¿Durante todo este tiempo en el Banco, cuál ha sido el momento más difícil para hacer recomendaciones a la Junta?

“¡Todos! Yo empecé mi trabajo en el 2019, justo cuando se recibe la ola de migración de Venezuela y mi primera tarea era tratar de responder cómo debería responder la política monetaria a esa migración y luego en 2020 llega el COVID y es etapa es muy difícil. Fue la más difícil, fue una etapa donde había una situación totalmente desconocida, los modelos dejan de servir, las herramientas se debilitan, lo que haces normalmente no sirve o usted no sabe si sirve, o usted empieza a pensar por qué es que no sirve y le toca ser muy creativo para tratar de poder dar una recomendación ya sin sus herramientas normales. Esa etapa fue muy difícil y como todo el mundo lo vivió, cambia la forma de hacer el trabajo y uno está en su casa y adicionalmente nos tocaba hacer las cosas de una manera diferente y más recientemente lo que ha sido muy difícil. Con la salida de la endemia y una inflación alta, ese ya es un problema del Banco de la República. Esa etapa de hacer un buen diagnóstico, de recomendar subidas de tasas de interés y una subida tan agresiva como se ha hecho, las tasas más altas de los últimos 20 años, ha sido un proceso difícil, porque del otro estamos tratando de convencer a una Junta preocupada por todo el ambiente económico, ese pedazo ha sido difícil”.