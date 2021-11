Que se sepa quiénes “manipulan” el inventario de contenedores: Duque

El presidente Duque también asistió ayer al Congreso de Naturgás y en su intervención reiteró que “Colombia no debe, no puede y no va a renunciar a su soberanía energética”.

“Vamos, sí, a armonizarla, a hacerla parte de la transición, unirla con el sentimiento de un país, porque llegar a donde hemos llegado no ha sido fácil y nadie se lo ha regalado a Colombia. Es la voluntad y la conciencia ambiental la que prima y no enemistar al sector privado con temores”, expresó el Jefe de Estado, declaración que fue interpretada como una respuesta a la propuesta del precandidato Gustavo Petro, que anunció la suspensión de los contratos de exploración petrolera si llega a la Presidencia.

El sector de hidrocarburos capta el 40% de la inversión extranjera directa, aporta más del 40% de las exportaciones, del 80% de las regalías y del 32% del mercado de divisas, recordó Duque.