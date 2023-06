Estos son los plazos que tiene una deuda para expirar en Colombia

Hoy te sugerimos insistir, porque las deudas no duran para toda la vida en Colombia. Cuando en este país una deuda se vencen y pasado el plazo, se agotan las opciones para recuperar el monto entregado al deudor. Lea también: ¿Quieres sacar una tarjeta de crédito? Estas son las ventajas y desventajas

Cuando prestas una plata, lo haces con la ilusión de que te paguen en los plazos pactados. Por Supuesto que no es fácil lo que viene luego; cobrar puede resultar incómodo y penoso, pues algunos ciudadanos tienen miedo de incomodar al otro, y no faltan aquellos que se ponen en los zapatos del moroso.

No está demás recordar que, para poder recurrir a las vías judiciales para cobrar una deuda, es importante que esté debidamente acreditada en un documento claro y explícito. Así, un préstamo hecho a un amigo, familiar o vecino, sin ningún tipo de soporte o comprobante más allá de la palabra, no es fácil de cobrar a través de los procesos mencionados.

Es importante tener en cuenta que la prescripción de la deuda debe ser solicitada explícitamente por el deudor durante el proceso ejecutivo, de lo contrario, la obligación seguirá vigente, en la medida en que el juez no puede declarar de oficio que expiró. “Supongamos que usted tiene un pagaré. Para cobrarlo tiene tres años desde el vencimiento y, si se pasan, ya no podrá usar la acción específica para los pagarés, pero sí se puede hacer un proceso ejecutivo general, para lo que habrá dos años más, es decir, cinco en total. Si pasaron esos cinco, la vía que queda es un proceso de declaración, para lo que hay otros cinco años de plazo, es decir, 10 en total. Si se pasaron todos estos tiempos, el deudor puede simplemente no pagar”, explicó Sergio Rojas, socio de DLA Piper Martínez Beltrán.