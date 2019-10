Expertos descartan crisis económica pero alertan por baja en crecimiento

Esta teoría fue apoyada por el también ex ministro de Hacienda Oscar Iván Zuluaga, al afirmar que la caída de Ley de Financiamiento es desafortunada para el país. Pues “ha estado funcionando, se están cumpliendo las metas y hay una señal clara para los mercados”.

Este escenario, que para algunos es negativo para la economía del país, en su momento, también fue considerado por el Ministerio de Hacienda, en cabeza de Alberto Carrasquilla, ya que afirmó que esta caída costará hasta 1,5 puntos del crecimiento del Producto Interno Bruto.

En contraposición, Eduardo Sarmiento, director del Centro de estudios económicos de la Escuela de Ingenieros, opinó que la caída de la Ley de Financiamiento no generará una crisis económica, y criticó que “en primer lugar, (la Ley) no logró los propósitos que decía, no se dará crisis porque la normativa no era operativa, y hay muchos caminos más para reactivar la economía”.

De acuerdo con Sarmiento, “el gran problema en el país es el desequilibrio en la balanza de pagos con el alto déficit en la cuenta corriente. Con la caída de la Ley, el Gobierno no tiene otro camino que buscar procedimientos que se ajusten más a la realidad del país, y eso empieza reconociendo las desigualdades sociales”.