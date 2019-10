Inversionistas siguen sin incentivos tributarios en Cartagena

Mónica Fadul, directora Ejecutiva de Fenalco Bolívar.

“Los incentivos forman parte de un abanico de necesidades o requerimientos que contribuyen a fortalecer la aspiración de la ciudad y el territorio de tener nuevas empresas y la voluntad de los empresarios de tomar como decisión final el territorio para afincarse”.

“Los incentivos tributarios no lo son todo, pero son un instrumento de llamamiento de esa inversión, naturalmente si tenemos unos vecinos que los tienen, nosotros tenemos también que estar en esa posición de generar y tener esas condiciones más o menos similares...”.

¿Y por qué no los tenemos?

“No tengo una respuesta. No sé porqué la ciudad no ha tenido la suerte de aprobar una iniciativa de este tipo. Ya han sido presentadas propuestas en ese sentido varias veces, desde el 2011, cuando se trabajaba en un Estatuto Tributario que tuviera todo el contenido necesario, incluyendo el sistema de incentivos, ya veníamos hablando de ellos. Técnicamente no he podido saber la razón para que no los tengamos aprobados por el Concejo”.