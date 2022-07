Julio Cañas y su buena relación con el dinero a través de las bioneurofinanzas

“Vivimos en un mundo que está monetizado, es decir, que requiere dinero para cubrir todas nuestras necesidades como comida, techo, entretenimiento, entre otros. Siendo así, el bienestar financiero, junto al físico y mental, es clave para vivir en paz y armonía. Por ello, debemos entender cómo funciona el dinero, y aprender a producirlo y administrarlo”, expresó el venezolano Julio Cañas, quien ha creado un podcast donde promueve un movimiento de bienestar financiero abanderado por el método bioneurofinanciero cuyo objetivo es ayudar a las personas a administrar mejor su dinero y así mejorar su calidad de vida.

Julio Cañas es un destacado economista que busca mejorar la relación de las personas con el dinero a través de cursos, conferencias y su más reciente proyecto, un podcast en el que podemos encontrar los secretos para transformar nuestra vida financiera

“Las finanzas son más que números. Los seres humanos no somos seres racionales. Somos seres emocionales que intentamos razonar. En función de esto, no basta con hablar de ingresos, egresos y presupuestos. El 80% del éxito en la vida y finanzas deriva de la mente. Por ello, el podcast brinda un enfoque holístico bioneurofinanciero para abordar cifras, pero también los factores mentales que contribuyen o no a nuestro bienestar económico”, explicó.

Julio destaca 3 pilares importantes para lograr una buena estabilidad financiera:

1.- Mentalidad: para actualizar creencias y paradigmas mentales que sean disfuncionales en nuestra relación con el dinero y hábitos financieros.

2.- Claridad: para crear hábitos y espacios de análisis de nuestra situación financiera y poder tomar decisiones intencionales e informadas

3- Proactividad: para gestionar mejor nuestro foco y tiempo con atención a aquellas actividades que sumen a nuestros objetivos.

Pilares que se ven reflejados en “Fintelhub™”, el primer centro de bioneurofinanzas, que procura apoyar a la comunidad hispana a encontrar el balance y coherencia entre la emoción, razón y acción financiera con el objetivo de alcanzar sus metas y su bienestar.