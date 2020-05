Junta del emisor: caída del PIB estaría más cerca al -2 % que al -7 %

Cabe recordar que en el informe, el equipo técnico señaló que, en un escenario de relajamiento paulatino de las medidas de distanciamiento social y de restablecimiento de la confianza, es posible esperar una recuperación gradual de la economía para la segunda mitad del año, que debería continuar en 2021.

“Si a corto plazo las medidas de distanciamiento social tienen éxito en contener y mitigar los efectos más severos de la pandemia en la salud pública, es factible esperar una normalización gradual del ritmo de la actividad económica hacia la segunda mitad del año. Este escenario supone que el relajamiento anunciado por las autoridades, junto con una reducción de la percepción del riesgo en salud, debería venir acompañado de una recuperación de la confianza de consumidores y empresarios que permitiría la reactivación progresiva del consumo y de la inversión durante el tercero y cuarto trimestres del año”, señalan en el informe.

Específicamente, el Emisor estima que los proyectos de obras civiles y buena parte de los planes de inversión del sector público retomarían su curso en la segunda mitad del año, en la medida en que la fase crítica de la emergencia sea superada.

No obstante, el gerente técnico del Banco de la República, Hernando Vargas, advirtió que el rango es amplio porque hay demasiada incertidumbre para hacer el pronóstico. “En estos momentos no sabemos qué pesaría más, si el choque es en la demanda o en la oferta. No estamos en condiciones normales para hacer nuestros modelos”.