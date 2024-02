La conectividad aérea de Cartagena voló alto con Sacsa

Ramón Pereira, representante legal de Sacsa

Hoy, cuando a la concesión de Sacsa le falta solo 14 días, las cifras hablan por sí solas: 15 aerolíneas internacionales y 6 nacionales tienen operaciones desde y hacia Cartagena, con rutas estratégicas a Suramérica, Centroamérica, Norteamérica, el Caribe y Europa. Cartagena es la ciudad del Caribe colombiano con mejor conectividad aérea.

Las inversiones obligatorias y adicionales de Sacsa en este periodo se estimaron en más de 206 mil millones de pesos.

“Una concesión supremamente exitosa”

“Sacsa, sin duda, ha sido una concesión supremamente exitosa, desde todos los puntos de vista. Desde el punto de vista de servicios a la ciudad. Mirado desde un operador experto aeroportuario somos, quizá, la mejor concesión evaluada desde la ANI. Nunca hemos tenido un conflicto, no hemos tenido que ir a un tribunal y mucho menos hemos tenido sanciones, siempre nos ponen de ejemplo en todas sus presentaciones -la ANI- y antes con la Aeronáutica, igual”, sostiene Ramón Pereira, representante legal de Sacsa.

¿En qué consistió el éxito de Sacsa? Pereira lo atribuye a dos factores: “Uno, el destino. Nadie va a un destino a visitar el aeropuerto, el aeropuerto es un medio que sirve para que las personas puedan venir a visitarnos, nunca un fin. En ese sentido teníamos que salir a vender la ciudad y eso fue clave desde el comienzo. Fuimos el primer aeropuerto en Colombia que salió a participar en las ferias internacionales aeronáuticas y de turismo donde no sabían si éramos Colombia o Columbia y donde no nos daban citas, teníamos que prácticamente mendigarlas. Hoy es distinto, preguntan por nosotros. Dos, somos una empresa de servicios y como tal el servicio es en sitio y si no prestas un buen servicio no hay posibilidad de manejo. Todo respaldado por un equipo de trabajo bien seleccionado, capacitado y motivado. La gente es la esencia de la empresa y nos desveló llevar a la ciudad a todas partes”.