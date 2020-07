La ‘pandemia’ del desempleo le pasa factura a Cartagena

Fenalco Bolívar le volvió a insistir a la Alcaldía de Cartagena y a los ministerios de Salud y del Interior sobre la posibilidad de realizar pruebas pilotos en el comercio organizado de la ciudad, en especial en los centros y pasajes comerciales, de cara a una permanente y urgida apertura.

En un comunicado el gremio señala que “son más de 1.700 establecimientos de comercio que se encuentran ubicados en centros comerciales y de ellos, el 99% estaban prestando sus servicios antes del COVID y a la fecha sólo el 15% está en operación debido a que se encuentran en algunas de las actividades que el gobierno excepcionó desde el primer momento”.

“Esto no debe dar más espera, son 7.000 empleos que generan estos espacios, debemos reconocer que a la fecha no sólo se ha duplicado el índice de desempleo en Cartagena, si no que se han perdido más de 35.000 empleos y hay que decir que la inmensa mayoría de ellos son del sector comercio y servicios”, comenta Mónica Fadul, directora Ejecutiva de Fenalco Bolívar.

Micro y pequeñas empresas del comercio hoy no cuentan con las posibilidades y alternativas para sostenerse y requieren de una pronta apertura. Es hora de darle un empujan al comercio formal, el gran empleador de nuestro territorio, sostiene el gremio de los comerciantes.