Un cartagenero, en equipo de emprendedores que premió IBM

Alvin David, de Solo 21 años, asegura tener un propósito en su vida. “Siempre me manejé bajo propósitos y en especial ayudar a las personas de alguna manera. No había encontrado el cómo y creo que con este grupo ya empezamos a aportar un grano de arena a la sociedad para ayudar”. Quería hacer una maestría en inteligencia artificial en el extranjero, y aunque aún no lo logra, su propósito de ayudar a la gente está en este grupo.

“Uno como colombiano piensa que las oportunidades están en el extranjero y que estás compitiendo contra un japonés o un estadounidense, y que ellos te van a ganar siempre, pero nosotros demostramos, en el equipo, que mientras estés manejando el mismo propósito podemos ganarle a cualquiera”, expresa.

Alvin David tiene sueños, y pasiones y con Kairos, que significa “el momento perfecto”, empezó a ayudar para un mundo mejor, al lado de su equipo.