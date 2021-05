Los bloqueos viales acorralan a la construcción

En Cartagena y su área de influencia hay activos más de 122 proyectos de construcción, en su mayoría de vivienda, comercial y hoteleros, los cuales no han sido ajenos a los impactos del paro nacional y los bloqueos viales.

Demoras en obras y en suministro de insumos, retrasos en la llegada de trabajadores a los sitios de trabajo son algunos de los efectos de estas jornadas de protestas en Cartagena y municipios vecinos desde el pasado 28 de abril cuando se inició el paro nacional.

Así lo reportó Angélica Salas, la gerente de Camacol Bolívar, quien precisó que en días de jornadas de marchas y bloqueos las afectaciones tocan al 80% de los proyectos y en el caso de los bloqueos en la vía a Turbaco, los trabajadores no encuentran cómo llegar a los sitios de obras.

Pero las afectaciones no paran allí. En días de paro las empresas encargadas de proveer el cemento y concreto, muchos de los cuales tienen sus plantas en el área de Mamonal, se ven obligados a no sacar su flota para no exponerlas en medio de las protestas, situación que causa retrasos en los cronogramas de los proyectos.

Similar situación se presenta con una de las más grandes ladrilleras de la ciudad, instalada en la zona de Pasacaballos, que cada vez que se bloquea a Mamonal se afecta su proveeduría.

En general hay una afectación en la distribución de materias primas que impacta en los avances de las obras, señala la ejecutiva de Camacol – Bolívar.