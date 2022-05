Los gastos hormiga han aumentado 16% con el dólar sobre los $3.966

Durante los últimos meses, el peso colombiano ha tenido una dinámica favorable respecto al dólar. Según cifras recopiladas por Bloomberg, la moneda local se ha revaluado 3,01%, por debajo del sol peruano (4,29%), el rublo ruso (5,35%) y el real brasileño (13,17%).

Precio del dólar ha subido más de $240 en las dos últimas semanas, se acerca a $4.000. Sin embargo, si se compara su comportamiento frente a inicios del año pasado, cuando la divisa se encontraba a $3.432,50, se evidencia un aumento en la Tasa Representativa del Mercado (TRM) de $552,27. Dicho movimiento se ha visto reflejado en los gastos hormiga, cuyo valor se ha encarecido 16% en este lapso.

Entre los productos que los colombianos han visto aumentar su costo se encuentran la suscripción a The New York Times, la cual tiene un valor mensual de US$1. Una membresía de The Wall Street Journal, que tiene un precio estándar de US$9,99 mensuales, pasó de representar $34.290 a inicios de 2021 a $39.807 hoy.

Un comportamiento similar ha registrado las plataformas de juegos en línea. Las mensualidades de Play Station Plus y Xbox Gold pasaron de costar $23.993 y $34.290, respectivamente, a $27.853 y $39.807 si se tiene en cuenta la tasa oficial con la que se negoció ayer.