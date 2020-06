¿Los próximos días sin IVA deberían ser solo para compras por Internet?

La petición de que las próximas jornadas del Día sin IVA, que se llevarán a cabo los próximos 3 y 19 de julio, se hagan a través de comercio electrónico, le hizo al presidente de la República, Iván Duque, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. (Lea aquí: Duque sobre día sin IVA: No debemos estar preguntándonos quién es el culpable)

“Quisiera pedirle con todo respeto al Gobierno Nacional que reconsidere volver a hacer un viernes de COVID. No hay lugar a dudas que provocar aglomeraciones con una decisión como el Día sin IVA, que no tiene mucho sentido económico, distorsiona los precios, no tiene sentido social, manda un mensaje equivocado de cuidado al que hemos venido dando todos estos meses para proteger la vida, y mucho menos tiene sentido epidemiológico, no es lo más sensato”, manifestó la alcaldesa.

López sugirió que los próximos días sean exclusivamente para ventas en Internet, lo que, argumentó, será una oportunidad para mejorar las plataformas de compras y avanzar en el comercio electrónico, necesario para mantener el distanciamiento social en estos tiempos de pandemia.

Los comerciantes, si bien están en una orilla opuesta a la de la alcaldesa de Bogotá, pues consideran que la jornada de este viernes fue positiva, también se mostraron de acuerdo en que los próximos Días sin IVA se realicen por Internet, al menos para electrodomésticos y equipos de tecnología, que fueron, de lejos, los que más ventas tuvieron en la jornada de este viernes.

Así lo expreso el presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), Jaime Alberto Cabal, quien, al hacer un balance del Día sin IVA de este viernes, señaló que su gremio le propondrá al presidente que en las próximas jornadas, estos productos solo se puedan adquirir a través de plataformas de Internet, mientras que los demás productos, como vestuario o calzado, que tuvieron una menor demanda en la jornada de ayer, sí se podrían adquirir de manera presencial.

Además de que los productos de tecnología y los electrodomésticos tienen garantías más extendidas y más facilidades de cambio de ser necesario, Cabal sustentó su propuesta en que la jornada de ayer, pese a las dificultades que tuvieron algunos almacenes con sus plataformas, mostró que la cuarentena ha llevado a un crecimiento muy significativo del comercio electrónico.

“Ha habido un cambio en la cultura del consumidor, en el sentido de buscar estas plataformas como otro canal importantísimo de compra, como lo hemos visto durante la pandemia”, manifestó Cabal.

Aunque el presidente no se ha pronunciado aún sobre posibles cambios en las próximas jornadas del Día sin IVA, sí reconoció, en el programa de Prevención y Acción, que presenta todas las noches a las 6 de la tarde, que hay que aprender de las lecciones tanto positivas como negativas de la jornada.

El director de la DIAN, José Andres Romero, destacó, durante el mismo espacio, el auge que tuvo el comercio electrónico en la jornada de este viernes.

De acuerdo con las cifras que reveló, las ventas a través de plataformas electrónicas crecieron en 800 por ciento, en comparación con un día similar del año anterior.

Además, reveló que la entidad esta trabajando con los comerciantes para que mejoren sus plataformas y puedan ampliar su capacidad para atender clientes de esta manera, que, según dijo, permite reactivar la economía, sin causar riesgos de contagio para los compradores.