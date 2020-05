Los tips de gestión de cobranza para pymes en tiempos de coronavirus

Las pymes fácilmente podrían ser las organizaciones más afectadas del sector empresarial en medio de la crisis económica generada por el COVID-19 a nivel mundial. Por este motivo, CobranzaOnline.com, la plataforma digital de expertos en recuperación de facturas, estableció 3 tips para que estas empresas puedan intentar tener un óptimo flujo de caja aún en esta coyuntura.

1. Usos de herramientas online

En tiempos de aislamiento preventivo, el no cesar actividades haciendo uso de las herramientas online a nuestra disposición es vital. En este sentido existen plataformas digitales que ayuda a las pymes a recuperar facturas impagas y ejecutar el proceso de cobranza extrajudicial de manera sencilla a través de internet.

“CobranzaOnline.com genera una comisión sólo en caso de recuperar el dinero con éxito, es decir, si no recuperas, no pagas. Esto se traduce en un beneficio para las pymes, debido a que el bajo volumen de facturas vencidas e incobrables que maneja una compañía pequeña, en la mayoría de ocasiones, no es compatible con los servicios convencionales de cobranza”, aseguró Jaime Villamarín, cofundador y country manager de la plataforma.