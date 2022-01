Marialabaja gana mercados con palmicultura sostenible

Marcos Arrieta, uno de los cultivadores de palma de aceite en el Distrito de Marialabaja, tiene 20 años en la palmicultura y asegura: “nos ha ido bien”. Él es uno de los beneficiarios del programa de sostenibilidad de Henkel y Solidaridad. “Antes de ser palmicultor fui ganadero y no encontré rentabilidad. Sembré maíz y no dio resultado; luego sembré arroz y fue difícil por los precios bajos y siempre perdía y desde comienzos del 2000 siembro palma, un cultivo que me ha dado mucho”.

Otro beneficiario es Virgilio Caraballo Orozco, que junto a su familia migró del arroz y la ganadería a la palma y destaca que “la palma nos ha dado mucho a toda mi familia”.