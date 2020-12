Más de 9 mil contribuyentes facturan electrónicamente en Bolívar

VERIFICACIÓN

Aunque en la DIAN hay satisfacción por los resultados, a partir de 2021 la entidad entrará a verificar que todos los obligados a facturar electrónicamente lo estén haciendo y de hallarse contribuyentes incumplidos habrá sanciones.

“La sanción más fuerte es la sanción moral comercial. Las empresas van a tener un problema que cuando otra empresa que compra a su proveedor sepa que este no le entrega factura electrónica y no puede deducir el costo, definitivamente no le va a comprar”, precisa Márquez.

Para las empresas la factura es el documento más importante de todas sus transacciones y para la DIAN significa un incremento en el recaudo hacia el futuro. Adicionalmente, hacia el año 2021 se podrá hacer factoring electrónico (proceso por el cual se cede el derecho de cobro de una factura, bajo ciertas condiciones).