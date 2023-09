Micronegocios, reto para las cámaras de comercio

Bonilla hizo alusión a los 5,1 millones de micronegocios que existen en el país, de los cuales sólo el 10% está registrado en las entidades camerales. “El reto es cómo integramos las dos Colombia. Para integrarlas. Los proyectos saldrán del Congreso, no por decreto”, dijo el ministro.

El tejido empresarial

También resaltó que del total de micronegocios el 65,2% son de hombres y 34,8 de mujeres. También indicó que el 90% de los micronegocios no realizan aportes a salud ni a pensiones y no tienen ARL. El 77,5% de los micronegocios no cuentan con RUT.