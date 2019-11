MinHacienda pretende reglamentar el Régimen de Compañías Holding

El día de ayer, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público dio a conocer el Proyecto de Decreto mediante el cual pretende reglamentar el Régimen de Compañías Holding Colombianas -CHC en lo relacionado con el impuesto sobre la renta y complementarios.

De esta manera, se busca que las compañías que deseen acogerse al Régimen CHC deberán inscribirse y/o actualizarse en el Registro Único Tributario- RUT con el estado “CHC no habilitado” el cual corresponde a compañías que aún no cumplen los requisitos establecidos en el artículo 894 del Estatuto Tributario para poder acceder a los beneficios del régimen.

Por otro lado, las sociedades nacionales interesadas en acogerse al régimen de las Compañías Holding Colombianas -CHC, deberán presentar durante el respectivo año gravable la comunicación suscrita por el representante legal donde se manifieste la voluntad de acogerse al mismo, dirigida a la Subdirección de Gestión de Fiscalización Internacional de la DIAN.

Con respecto a la distribución de la prima en colocación de acciones a una CHC por parte de una sociedad no residente en Colombia, que no constituya costo fiscal para la CHC, será tenida como renta exenta para efectos del impuesto sobre la renta.

Por otra parte, la distribución de la prima de colocación de acciones a una CHC por parte de una sociedad domiciliada en Colombia, que no constituya costo fiscal para la CHC, se regirá por las normas establecidas en el Estatuto Tributario.

En cuanto a la distribución de la prima en colocación de acciones que realice una CHC a una persona natural o jurídica residente en Colombia, que no constituya costo fiscal para estos últimos, será renta gravable bajo las reglas generales del Estatuto Tributario.

Por último, la distribución de la prima en colocación de acciones que realice una CHC a una persona natural no residente en Colombia o jurídica no domiciliada en Colombia, que no constituya costo fiscal para estos últimos, será considerada como renta de fuente extranjera de acuerdo a lo establecido en el Estatuto Tributario, siempre que dicha prima provenga de rentas atribuibles a actividades realizadas por entidades no residentes.

De este modo y debido a las implicaciones que dicha iniciativa pueda tener para el gremio, lo invitamos a dejar sus comentarios a más tardar el día 7 de noviembre de 2019.