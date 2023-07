Multan a empresa por agregar a empleada sin permiso a grupo de WhatsApp

“Dicha circunstancia no justificaba que la empresa creara un grupo de WhatsApp y añadiera a dicho grupo el número de teléfono móvil particular de la trabajadora, facilitando dicho dato de carácter personal al resto de integrantes del mismo”, observaron desde la AEDP. “Se produjo una pérdida de control sobre un dato de carácter personal (el número de teléfono móvil particular), que fue facilitado al resto de integrantes”, subrayaron. Lea también: ¿Quieres sacar la visa? ¿Ya no necesitas entrevista?, ¡Entérate!

Tras conocerse la apertura del expediente, Lismarta envió una carta de disculpas con el objetivo de reducir la sanción o evitar la multa. Además, indicaron que si bien la afectada solicitó que las comunicaciones se realicen vía email, en numerosas ocasiones no había respondido por ese medio.