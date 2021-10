“No hay ninguna probabilidad de desabastecimiento de energía”: Minminas

El Ministerio de Minas y Energía (MME), a través de su titular Diego Mesa Puyo, desestimó ayer los temores de varios sectores sobre un eventual desabastecimiento de energía en el país por las demoras en empezar a operar el proyecto de Hidroituango, que espera aportarle al país 2.400 megavatios. (Lea aquí: Cambio de contratista en Hidroituango sería gravísimo: gobernador de Antioquia).

“Quiero ser absolutamente claro. En este momento no hay ninguna probabilidad de que haya desabastecimiento de energía... Tenemos los embalses en máximos históricos, han estado por encima del 85% en los últimos meses, lo que no veíamos desde 1987. El año pasado durante la pandemia tuvimos una sequía que se extendió y nadie habló de desabastecimiento de energía y ahora que tenemos los embalses a tope hay voces que hablan de desabastecimiento... no hay desabastecimiento para el año 2022, ni para la temporada 2022 -2023, obviamente lo que el Gobierno espera es que el proyecto entre en el año 2022 como lo ha confirmado la empresa ayer, y hoy lo han reiterado, porque es bueno contar con energía adicional para todos los colombianos. Si se retrasa el proyecto no hay en este momento riesgo de desabastecimiento... en febrero del año 2019 después de múltiples análisis, decidimos en este gobierno hacer una subasta del cargo por confiabilidad. ¿Por qué la hicimos? Porque la contingencia de Ituango ocurrió en 2018 y la incertidumbre para la fecha de entrada en operación era muy alta, para obligaciones que entran en el año 2020 y 2023. Fue muy exitosa y se incluyó una prima por entrada temprana y ya han entrado 5 proyectos tempranamente. Tres unidades de Termoyopal, cada una de 50 megavatios, y una de Termocentro y van a entrar anticipadamente 2 o 3 más. Vamos a dejar en el año 2022 cerca de 2.000 megavatios de capacidad instalada y eso equivale a un proyecto como Hidroituango.

“Ayer (el miércoles) tuvimos una reunión de trabajo más y se reporta que el proyecto va por encima del 85% de avance de las obras civiles, hubo una reiteración de la empresa que el cronograma está presupuestado para entrar en operación con una turbina en junio de 2022 y otra en noviembre del mismo año”, concluyó el ministro.