Opa de árabes por Grupo Nutresa no alcanza meta y se declara desierta

Este viernes terminó el período de aceptaciones a la Oferta Pública de Adquisición (OPA) lanzada por acciones del Grupo Nutresa.

Esta vez el oferente fue el conglomerado IHC Capital Holding, que lidera el jeque árabe Tahnoun bin Zayed, y buscaba quedarse con entre el 25% y el 31,25% de los títulos.

No obstante, los planes no salieron como el grupo emiratí quería. Los accionistas de Nutresa no le caminaron a la oferta, pues en total las aceptaciones recibidas corresponden al 7,71% de las acciones, muy por debajo de su meta. Por lo tanto, la OPA se declaró desierta.