¡Pilas! Pagos del impuesto Predial sin intereses son hasta el 31 de julio

Los contribuyentes del impuesto Predial del Distrito de Cartagena que no se acogieron a los descuentos ofrecidos entre el 1 de enero y el 5 de abril de este año, deben tener en cuenta que el pago sin intereses de esa obligación regirá hasta el 31 de julio.

A partir del 1 de agosto y hasta el 31 de diciembre de este año, los pagos del impuesto Predial de la vigencia 2019 tendrán intereses moratorios, recordó el secretario de Hacienda del Distrito, William Valderrama.

Los ciudadanos interesados en ponerse al día con la vigencia 2019 deben acudir a la Oficina de Impuestos del Distrito, primer piso del antiguo edificio de las Empresas Públicas Distritales, en la Plazoleta del Joe, en La Matuna, y solicitar su recibo del Predial y pagarlo en cualquiera de los bancos autorizados para ese recaudo.

En enero y febrero de este año, los descuentos por pronto pago del Predial fueron del 20% para los predios residenciales y 10% para los no residenciales; mientras que para el mes de marzo y hasta el 5 de abril, los descuentos fueron del 10 % para los predios residenciales y 5 % para los no residenciales (comerciales, industriales, etc.).