Primer crucero en La Guajira: Cruceristas, maravillados con la cultura Wayuu

Continuaremos este año en el camino de posicionar en el mundo los atractivos turísticos no tradicionales de Colombia”:

Álvaro Balcázar, Gerente General de Fontur

CRECE INDUSTRIA DE CRUCEROS

La industria de cruceros en Colombia está experimentando un resurgimiento en su crecimiento, señala ProColombia. Al comparar la temporada de 2021-2022 frente a la de 2022-2023, las recaladas aumentaron 151% y la llegada de pasajeros subió 346%.

De acuerdo con cálculos de ProColombia, consultadas las bases de los puertos de las ciudades y de la Dirección General Marítima (Dimar), los destinos en Colombia que registran un alto volumen de actividad son Cartagena, Santa Marta y San Andrés.

Al finalizar la última temporada 2022-2023, se lograron importantes avances, destacando el aumento de la actividad de cruceros en Bahía Solano, Coveñas, Leticia, Gorgona, Utría y Urabá. Estos destinos recibieron a más de 1.650 pasajeros, contando con la presencia de siete líneas de cruceros y un total de 13 recaladas.

Según las proyecciones, sujetas a cambios en la programación, se estima que durante la temporada 2023-2024 Colombia recibirá un total de 214 visitas de al menos 30 líneas de cruceros, lo que se traducirá en aproximadamente 329.226 pasajeros. Además, se espera que se realicen 15 recaladas inaugurales en Cartagena, marcando la primera vez que estos cruceros lleguen a la ciudad.

Además, considerando el gasto promedio por pasajero y por tripulante estimado en el estudio “Economic Contribution of Cruise Tourism to the Destinations Economies”, se calcula que esta actividad tendrá un impacto económico cercano a los USD$ 50 millones de dólares para la temporada 2023-2024, revela el informe de ProColombia.