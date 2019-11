Programe sus ‘vueltas’ bancarias antes de Festividades

Si antes de las Festividades de Independencia requiere hacer una transacción bancaria de manera presencial, el plazo en la mayoría de las entidades vence hoy.

Con motivo de la celebración de los 208 años de la independencia de la ciudad, la gran mayoría de los establecimientos bancarios laborarán hasta hoy miércoles. Muy pocos tendrán servicio mañana y la gran mayoría no abrirá sus puertas el 7 y 8 de noviembre.

Algunas sucursales bancarias abrirán el sábado 9 de noviembre y buena parte de ellas volverán a abrir sus puertas el martes 12 de noviembre.

Sin embargo, la red de cajeros y los pagos en línea están habilitados para quienes opten por estos canales para asegurar los recursos del disfrute de las Festividades del 11 de Noviembre.

Para orientar a los lectores sobre cómo operarán los bancos en esta temporada festiva, les reseñamos algunos horarios bancarios:

-Scotianbank -Colpatria: en su sede del Edificio City Bank (La Matuna) atenderá al público el jueves 7 de noviembre en horario de 8:30 a.m. a 12:30 a.m. El 8 de noviembre no habrá atención. Recordamos que Colpatria cerró de manera definitiva, desde el pasado 31 de octubre, la sucursal que operaba en la Avenida Venezuela, antiguo edificio de la Caja Agraria.

-Bancolombia: No tendrá atención al público los días 7 y 8 de noviembre, pero el día 9, las sedes que habitualmente atienden al público los sábados, lo harán en sus horarios habituales.

-Financiera Juriscoop (La Matuna). Atenderá mañana 7 de noviembre, hasta la 1:00 p.m. El viernes 8 de noviembre no tendrá atención.

Algunas sucursales bancarias instaladas en centros comerciales tendrán atención el día sábado.

Los bancos que no atenderán al público el 7, 8 y 9 de noviembre y que solo retornarán a la normalidad el 12 de noviembre son los siguientes: Banco Caja Social, BBVA, de Bogotá, Pichincha, Davivienda, Popular y AV Villas.