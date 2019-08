Competitividad aeroportuaria de Cartagena espera señales de la ANI

Otra posibilidad que se ha ventilado es mantener la operación del Rafael Núñez de manera paralela a la del nuevo aeropuerto. Pero qué piensa Juan Cruz (foto) de esa posibilidad:

“Si solo contamos con inversión privada no se da cierre financiero para dos aeropuertos simultáneos o en paralelo, si es financiado 100% por privado no se puede partir el tráfico de Cartagena para poder soportar inversiones como las del nuevo aeropuerto (estimada en 800 millones de dólares). No solamente hay que tener pasajeros, hay que tener carga y otras actividades y dividir el tráfico supondría plantear otras formas de financiación que no serían 100% privada”, concluyó.

La ciudad espera la mejor decisión de la ANI.