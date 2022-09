¿Qué hacer ante una crisis empresarial? Inversionista de Shark Tank da trucos

“Las cosas no valen por lo que uno cree, sino por lo que el mercado está dispuesto a pagar” @_MauricioHoyos en @CESA_edu #SharkTankCol 🦈🇨🇴 pic.twitter.com/bVQW7zWUTN

La adversidad no siempre es ruidosa, no siempre el huracán toca a tu puerta anunciándola de forma explícita. La mayoría de las crisis van ocurriendo por debajo, sin que puedas verlas. Lo importante es detectar de dónde provienen y cómo actuar rápidamente.

¿Qué es lo difícil de emprender en Colombia?

Son múltiples cosas, porque el emprendimiento nunca es fácil. Es un camino que hay que saber atender, hay que tener una capacidad de aguante para aceptar que en ocasiones la competencia es mejor. “Muchas veces uno cree que tiene el mejor producto o servicio, y probablemente el cliente no lo ve de esa manera”, expresó Hoyos.

¿Cómo actuar frente una crisis?

“Gracias por esa pregunta, sabría responderla porque lo que he vivido. Yo siento que lo primero es saber perder, eso es algo que suena obvio, pero muy poca gente lo entiende. El problema es cuando uno entra en esa espiral negativa y empieza a meter más y más preocupación. Eso lo que hace es que se agrande el hueco. Cuando uno no tiene una estrategia competitiva, efectivamente la competencia es mejor. El negocio no avanza en el sentido que uno quiere, así que toca moverse”, dijo Hoyos a El Universal.