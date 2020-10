Senado insistirá en que el PAEF sea para todas las empresas

Tras la controversia que surgió hace dos semanas cuando el Congreso de la República aprobó la ley que extiende hasta marzo del 2021 el pago del subsidio especial a la nómina (PAEF) no se extendió a todas las empresas, desde el Senado de la República, se volverá a insistir en que el apoyo sea para el gran bloque de empresas.

En ese sentido, según el senador de Cambio Radical, Rodrigo Lara, se presentó una proposición para que en la discusión final del presupuesto general para el 2021, se incluya esa partidos, además que espera que el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla le quite ese límite que se impuso en la ley que amplió la vigencia del PAEF.

- ¿Por qué el PAEF como fue aprobado en su ampliación no llegará a todas las empresas?

Es un programa que se tiene en muchos países del mundo para subsidiar a las nóminas, subsidiar el empleo y protegerlo. En Colombia hemos tenidos dos problemas respecto del PAEF, uno es la implementación tardía del mismo dado que las reticencias ideológicas del ministro de Hacienda hicieron que su implementación tardara más de cuatro meses lo que hizo que se quebraran muchas empresas, en particular las pequeñas y medianas que no tuvieron capacidad de ahorro. En segundo lugar es que el PAEF ha sido limitado porque de más de un millón de empresas formales, sólo llegó a 132 mil empresas.

- ¿En qué sustenta que son sólo 132 mil y no hay pequeñas ni medianas empresas?

Por lo reportes del PAEF. Carrasquilla hizo todos los esfuerzos para sacar a más de un millón de pequeñas y medianas empresas. Primero exigió que las empresas estuvieran al día en el Pila para poder acceder a esa ayuda a la nómina, obviamente muchas empresas por las crisis estaban en mora en los pagos de la seguridad social, y el ministro en vez de darles un compas de espera decidió sacarlas, y excluyó a todas las empresas con menos de tres empleados.

De las 132 mil empresas que están recibiendo el subsidio a la nómina, sólo el 0.7% que son las más grandes se están quedando con la mitad del PAEF, es decir las más grandes se están quedando con la mitad de ese subsidio y a más de la mitad las sacaron por ser pequeñas.

- ¿Pero por qué es malo que el gobierno le dé subsidio a las empresas grandes?

El problema no es que apoye a las empresas grandes, si hay una empresa grande en dificultades hay que apoyarla, pero el gobierno no ha querido revelar el listado de las empresas beneficiadas, pero me temo que tal vez empresas que no lo necesitan están recibiendo el subsidio del Estado, como pueden ser los bancos, pero eso tendrá que verificar. El problemas no es ayudar a las grande, el problema es que excluyó a las medianas y pequeñas.

- ¿Cómo se puede corregir esta situación para ampliar el PAEF a todas las empresas?

Presentamos una nueva proposición en el presupuesto general de la nación, vamos a seguir dando la pelea entonces en la discusión en plenarias del presupuesto general del 2021, esperamos que el gobierno recapacite, reconsidere esta injusticia y ayude a las microempresas de Colombia.