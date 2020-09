“Si no se levantan restricciones habrá más negocios quebrados”

El común denominador en los centros comerciales de gran formato en Cartagena es el bajo tráfico de potenciales clientes.

A ese panorama, casi desolador, se suma el aumento en el porcentaje de desocupación de locales comerciales, cuyos responsables decidieron cerrar sus negocios tras los cinco meses de parálisis que generó el confinamiento obligatorio y lo inviable que se convirtieron sus emprendimientos.

Los comerciantes que aún le apuestan a una reactivación gradual, responsable y segura tienen dos peticiones al Gobierno distrital para poder intentar sobrevivir a esta crisis que generó el COVID -19: uno, levantar el pico y cédula, y dos, un mayor control a las ventas informales en los alrededores de los centros comerciales.

“Las restricciones de pico y cédula de dos dígitos diarios no le permiten a los centros comerciales, que movían en promedio entre 500 mil y 600 mil personas mes, y que aparte de ello se les pide una reducción en el aforo del 35%, ser viables, eso se convierte en algo catastrófico. Con la restricción en el aforo es suficiente”, sostiene Julio Beltrán, el administrador del Plaza Bocagrande.

Beltrán dice no entender como ciudades con situaciones sanitarias similares a Cartagena (Barranquilla, por ejemplo) levantaron ese tipo de restricciones y aquí aún persisten . “Entendemos que hay una nueva ‘normalidad’, un autocuidado, pero con dos dígitos de cédula es muy difícil reactivarnos”, sostuvo.

También cuestionó la falta de control al comercio informal e insistió en que “si hay un lugar seguro para que la gente no se contagie son los centros comerciales, no somos los sitios más críticos, pues tenemos el mayor número de restricciones... Si no se levantan esas restricciones el número de negocios quebrados será mucho mayor”, anotó.

Por su parte, Fabio Cárdenas, del Multicentro La Plazuela, que reporta el cierre de 16 de sus 125 locales, señala que en el grupo de locales vacantes aparecen muchos del sector gastronómico, vestuario y calzado. Coincidió con Beltrán en la necesidad de levantar el pico y cédula y dijo estar “ahogados por las ventas ambulantes”.