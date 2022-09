SOAT, un seguro que agoniza entre evasión y fraudes

El ministro de Transporte, Guillermo Reyes, invitó a los aseguradores del país a construir de manera conjunta la solución para el SOAT, seguro que hoy enfrenta altos niveles de evasión y fraude; mientras que la Superintendencia Financiera anticipó detalles sobre los cambios en los que se trabaja para fortalecer ese seguro. (Lea aquí: Tarifas del Soat aumentarán en 12,24% a partir del 1 de enero).

“Hoy tenemos un gravísimo problema en Colombia con el SOAT, desde dos puntos de vista: primero, que los colombianos, usuarios y propietarios de motos y vehículos de los transporte de carga y transporte público, no pagan el SOAT. Tenemos más del 50% de los colombianos que hoy incumplen un mandato legal y de vida. Es que dejar de pagar el SOAT desfinancia el sistema, y genera la problemática que tenemos ahora, que las compañías aseguradoras no quieren expedir SOAT porque muchos colombianos son irresponsables... La única forma en que vamos a obligar a ese más del 50% que no tiene SOAT es a las malas”, dijo el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, en la Convención Internacional de Seguros que organiza Fasecolda.