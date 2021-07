La lupa de la SIC se pone sobre Cartagena

Dos equipos de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), los de Metrología Legal y Reglamentos Técnicos, para verificar medidores de combustibles, básculas, balanzas y reglamentos técnicos, instalaciones eléctricas y de gas, y productos preempacados en la zona de Mamonal, como camarones, agua y otros productos para verificar las medidas correctas, desplazó esa entidad a Cartagena para verificar algunas quejas de los consumidores.

Los equipos son liderados por el Superintendente Andrés Barreto, quien reveló que los delegados de la SIC harán labores de vigilancia en estaciones de servicio, visitarán algunos prestadores de servicios turísticos para verificar que hayan renovado el Registro Nacional de Turismo (RNT) y habrá especial vigilancia al balneario de Playa Blanca, donde no pueden haber construcciones, se verificará la capacidad de carga de la playa y que no hayan alojamientos para dormir.

También se trabajará fuertemente sobre temas del consumidor en dos ámbitos: uno, consumidor turista, donde la entidad es la autoridad única de protección del consumidor turista. Dos, constructoras, “que es un tema que nos preocupa bastante por incumplimientos en las entregas de los apartamentos o casas y se buscan tomar medidas para la devolución de dineros, atender demandas si los consumidores así lo deciden y mesas de trabajo con las constructoras para mirar también cuál es el grado de información que se le va a entregar al cliente”, dijo Barreto.

El Superintendente no precisó el número de quejas existentes frente a las firmas constructoras, pero llamó la atención de que usualmente los consumidores se quejan a través de canales no formales (redes sociales) y no presentan la PQR, por lo que invitó a usar canales formales.

Con las quejas de los consumidores se puede abrir una investigación, que puede derivar en la imposición de multas, además de la orden de reintegrar el dinero a los afectados o las personas pueden decidir presentar una demanda ante la SIC por protección al consumidor, sin embargo antes de todo eso se buscan salidas concertadas.

El balance de estas visitas se conocerá este viernes.