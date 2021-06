Tenemos que dejar que el país funcione: Echeverry

El anterior proyecto de reforma tributaria que impulsaba el exministro Alberto Carrasquilla era inoportuno y desproporcionado, “les quitaba el 56% del ahorro a las familias colombianas”, asegura el exministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry. Para él, una nueva reforma debe ser solo una tercera parte de su tamaño original y que recaiga sobre las empresas y no sobre las familias colombianas. En entrevista con El Universal, el pasado viernes, antes de que el Comité de Paro oficializara su retiro de la mesa de diálogo con el Gobierno, el exministro habló de los efectos de la pérdida del grado de inversión del país por parte de una de las calificadoras de riesgo, y se refirió al diálogo entre el Gobierno y los promotores de la protesta. Sus respuestas a las inquietudes de El Universal: ¿Qué no le gustaba del anterior proyecto de reforma tributaria que impulsaba el exministro Alberto Carrasquilla? No me gustaba que era inoportuno, por al menos dos elementos: uno, cuando el país está saliendo de un año y medio con los niños en la casa, con algunas personas de la familia desempleadas, con la mamá o algunas de las hermanas no pudiendo ir a trabajar porque tienen que cuidar a sus hermanos, con la empresa donde trabaja el papá quebrándose, con enfermos en la casa o lamentablemente con alguien fallecido en la casa, sales tú de la pandemia y te dicen que te van a poner impuestos, que te van a poner impuestos a los alimentos, creo que es muy inoportuno. Ponerle impuestos a la clase media en el peor momento posible anímico, físico, biológico, de sufrimiento económico me parecía inoportuno. Dos, el tamaño, los cálculos señalaban que esa reforma le quitaba el 56% del ahorro de las familias. ¿Cómo debe ser esa nueva reforma tributaria a su juicio? Muy sencillo, que sea la tercera parte en su tamaño original y que recaiga sobre las empresas y no sobre las familias. Así de sencillo. Que no sea de 3 puntos del PIB, como la anterior (26,1 billones de pesos), sino de un punto del PIB, esto es unos 10 billones de pesos. ¿Cuál es el impacto del paro nacional y los bloqueos en el corto y mediano plazo? Lo primero que hay que decir que esto no es un problema colombiano, los únicos jóvenes que están felices en el mundo son los de China y Vietnam, que se están tragando una tras otra todas las industrias más productivas del mundo. Los jóvenes europeos, lo hemos visto en Francia, Italia, España, Gran Bretaña, los jóvenes de Estados Unidos, saliendo a las calles y los jóvenes de América Latina desde Chile hacia arriba, incluida Perú, Ecuador y Colombia están protestando porque la economía de cada país en este momento está siendo afectada. Nosotros desde 2015 tuvimos una crisis, primero del petróleo y cuando veníamos saliendo de ella en 2019 y 2020, nos pega esta crisis del COVID, entonces llevamos 5 años en que el progreso económico se ha detenido, y eso se siente en el bolsillo de la gente, se siente en las perspectivas de los jóvenes, en preguntarse ¿Y yo para qué estudié? Esta no es una crisis exclusivamente de los colombianos. La solución sí tiene que ser colombiana. De esto tenemos que salir muy iluminados sobre el tipo de problemas que estamos enfrentado, el tipo de soluciones autóctonas, específicas, eficaces, realistas y con gente que sepa de economía y que sepa de crisis sobre cómo salir de este problema. ¿...y de los efectos internacionales de esta crisis qué nos puede decir? Ya el efecto se dio. Lo primero fue la tasa de cambio que llegó a estar por encima de $3.800, ya hoy está en 3.600, ya ha caído 200 pesos, la tasa de cambio se subió entre diciembre y mayo casi $600, por qué, porque se esperaba la pérdida del grado de inversión, que ya se dio por parte de una de las calificadoras (Standard & Poor’s) y que el Gobierno tuviera problemas y los ha tenido. El problema central de Colombia es poder comer tres veces al día. ¿Sus pronósticos sobre el crecimiento de la economía? Vamos a estar muy afectados por el paro, con más gente enferma y más gente muriendo, con empresas quebrándose, con empresas despidiendo gente. Es la ironía más grande. Los jóvenes hacen paros porque no hay empleos, pero los propios paros destruyen empleos. Los jóvenes hacen paro porque iban a subir los precios de algunos alimentos y los paros triplicaron los precios de algunos alimentos. En el año vamos a crecer 5 o 6%, lo cual está bien, pero tampoco para hacer fiesta que es un efecto base. ¿Y cómo ve a la región Caribe? La Costa Caribe primero no ha sufrido los efectos, por ejemplo como los de Cali. Barranquilla es la que más se está reactivando. Cartagena tiene un efecto de la industria petroquímica, que sigue funcionando. Cartagena y Barranquilla tendrán efectos por el paro, pero mucho menores que los de Cali. Sin embargo, en la zona Caribe hay unas grandes desigualdades, las ciudades más importantes son un indicador muy lejano de lo que pasa en Córdoba, en Sucre o los campos del Magdalena y Bolívar. No nos olvidemos que las personas más pobres deben ser el foco de atención y a esas personas más pobres de nuestros barrios y campos, hay que mandarles dinero para que tengan con que comer. En la Costa Caribe, dos de cada tres familias están comiendo solo dos veces al día, y una de cada 30 familias está comiendo una sola vez al día. La gente está aguantando hambre y esa hambre después se transforma en manifestaciones en las calles.

