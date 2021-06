Una reforma tributaria sin tocar el IVA ni las pensiones

Dijo, además, que “el país no está para reformas estructurales. El país está para resolver un problema social, coyuntural, producto de una pandemia... Sin pandemia no se necesitaría una reforma tributaria”, sentenció el senador Araújo, en entrevista con El Universal .

“El gran consenso es que no se toca el IVA, las pensiones, la clase media y no se amplía la base de los contribuyentes”, explicó el senador.

CONSIDERACIONES

“Es innegable la crisis social. Colombia ha tenido años con mayores niveles de pobreza que el actual, pero nunca había tenido una escalada de la pobreza tan grande en tan poco tiempo. Eso requiere audacia y agilidad. El Gobierno recibió este mandato que está buscando y está buscando un gran consenso y lo está haciendo bien, pero nosotros, los parlamentarios de seis partidos distintos, radicamos una alternativa que no se opone a la del Gobierno, que no se excluye a lo que el Gobierno está haciendo. Acompañaremos al Gobierno en lo que está haciendo, pero pensamos que el Congreso sale el 20 de junio de receso y no nos sentimos tranquilos irnos a receso y no tratando de resolver un problema de tal magnitud.

En ese orden de ideas radicamos un proyecto muy sencillo que tiene la capacidad de recoger alrededor de 13 billones de pesos para financiar siete programas sociales, absolutamente necesarios”, precisó el senador.