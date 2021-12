“Vamos por los 70 mil millones de pesos y por más”: Mintic

Más del proceso

“Cuando yo llegué al Ministerio encontré un contrato caducado - el contrato de Centros Poblados- y ello generaba un paso siguiente que era la liquidación para efectos contractuales. Teníamos que liquidar, pero hacerlo sin haber verificado todas las aristas que tenía este asunto nos hubiera podido llevar a perder todo el esfuerzo hecho por el Gobierno nacional. Haber liquidado enseguida era como borrón y cuenta nueva. Teníamos que hacer Conpes, otra vez Confis... Buscamos una alternativa en estricto rigor técnico y jurídico para que no se perdiera todo ese esfuerzo. Nos sentamos con el Ministerio de Hacienda y Planeación Nacional y de allí surgió la conclusión de cómo liquidar y rescatar todas esas vigencias futuras y todas los procedimientos avanzados que es lo que nos permite hoy continuar y no borrar y empezar una nueva licitación”.

“Nosotros inicialmente, como Ministerio, empezamos una liquidación bilateral, llamamos varias veces a los contratistas, los citamos a audiencias, no llegaron. No fue posible. No suscribían la liquidación, no comentaban nada, nosotros procedimos con la liquidación unilateral que fue lo que se hizo”, dijo la ministra.

Valderrama le reveló a El Universal que el nuevo contrato con la Unión Temporal Colombia Conecta se suscribiría a comienzos de 2022. “Estamos en el periodo de formalizar el contrato. Una vez se formalice se genera un acta de inicio, con ella los contratistas tendrán máximo 16 meses para instalar toda la infraestructura de los centros digitales y comenzar a prestar el servicio por los 10 años. No es que solo en 16 meses vamos a empezar con la prestación del servicio de internet, no. Van a entrar de manera gradual, uno a uno esos centros digitales entrarán en servicio, pero la totalidad estará en los 16 meses”, explicó.

Añadió que “cuando liquidemos el contrato, ellos - Centros Poblados- tienen 10 días para presentar recursos y dependiendo si presentan o no recursos entran a correr tres días para el pago de la liquidación. No hay lugar a dudas que recuperar los anticipos es uno de nuestros objetivos. Tiene que reintegrar la totalidad de los montos”, concluyó la ministra.