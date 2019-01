“Este Gobierno t i ene que abrir el mercado con los Estados Unidos. Eso resolvería de una vez por todas el problema de la ganadería de la Costa Caribe, porque podría orientar una parte sustantiva de su oferta cárnica a ese mercado. A ese mercado tenemos autorizadas 70 mil toneladas / anuales, con el TLC, sin aranceles. Aquí el precio del kilo de carne de novillo gordo es la mitad del de los EE.UU. Serían 500 mil novillos gordos que no los tiene la Costa Caribe. Imagínense la dinámica que tendría solo Costa Caribe por ese efecto. Hay que hacer una recomposición de los clúster de producción cárnica y láctea, y ello pasa por abrir el mercado estadounidense. Si lo logra este Gobierno, la ganadería tendría un horizonte totalmente despejado y la Costa se convertiría en un exportador neto de carne al mundo, pero especialmente a EE.UU”, explicó José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán.

TAREAS INMEDIATAS

J.F.L. “Se buscan los recursos, que no los hay, por que dejaron raspada la olla de la parafiscalidad, no solo para atender los gastos operativos de la campaña, como tradicionalmente lo hacíamos, sino al mismo tiempo para comprar la vacuna y donarla a los ganaderos. Los buscamos con el Gobierno Nacional, ya hablamos con el Viceministro Técnico de Hacienda y el presidente Duque. Estamos en eso”.

ANTECEDENTES

E.U. ¿Qué balance hace de estos años en que Fedegán estuvo al margen de la administración de la parafiscalidad ganadera?

J.F.L. “No hay que desconocer el inmenso daño que nos hizo el Gobierno pasado por atrevernos a plantear nuestras discrepancias con una negociación con las Farc que claramente puso en riesgo la propiedad privada sobre la tierra rural, pero que al mismo tiempo habilitó un escenario de negociación con las Farc, en torno al desarrollo rural. Era evidente que un gremio, que durante 50 años había sido la víctima más afectada de ese grupo criminal, con secuestros, extorsiones, asesinatos y graves violaciones al derecho internacional humanitario, no podía quedarse callado... ”.

E.U. ¿Qué planes hay para el sector ganadero?

J.F.L. “Hay que restablecer los programas y una visión de largo plazo. Este es un sector que tiene una oferta de carne y leche muy importante. En los últimos 8 años, salvo lo que hizo Fedegán y lo digo con orgullo, de abrir los mercados del Medio Oriente, que ha permitido que se exportaran animales en pie y algo de carne despostada, a diferentes mercados, entre ellos a Rusia, aquí no se volvió a hacer más nada. El Gobierno no hizo más que feriar la tierra, hacer demagogia con la tierra, y con las negociaciones de La Habana, no hubo ninguna otra propuesta. Todos los temas del sector ganadero quedaron congelados, hasta una ley de abigeato... El señor Santos terminó rechazándola, pero que el Presidente Duque rescató y sancionó hace pocos días...”.