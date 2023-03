La expansión de Yara está a punto, pero hay dudas

Hay algunas dudas por despejar, como por ejemplo, saber que no se cambiarán las reglas de comercialización, que no haya controles que distorsionen el mercado...”:

Pedro Parenti, vicepresidente Senior para Latinoamérica de Yara.

No obstante, Parenti reveló que “hay algunas dudas por despejar, como por ejemplo, saber que no se cambiarán las reglas de comercialización, que no haya controles que distorsionen el mercado. Somos un mercado competitivo y abierto, donde esa competencia significa buenos precios y disponibilidad para los agricultores. Un mercado que funcione con las normas abiertas, pensamos que es lo mejor y lo que necesitamos nosotros para producir”.

Estas inversiones reducirían importaciones, importante para la seguridad alimentaria de Colombia. El incremento en la producción sería un 25%.