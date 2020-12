Diez colegios del Atlántico tendrán alternancia en el 2021

Sobre la información suministrada por la secretaria Departamental de Educación, el presidente de la Asociación de Educadores del Atlántico, Jesús Ávila, manifestó no estar de acuerdo con la alternancia y enfatizó en que ningún colegio público del país reúne las condiciones para cumplir con esta propuesta. “Fecode mantiene sus inquietudes en ese sentido y así se lo hace saber al Gobierno Nacional”.

El directivo de la ADEA sostuvo que lo primordial es seguir cuidándonos frente a la pandemia porque el nuevo coronavirus, se está aumentando en todas las regiones del país con los nuevos casos que se están presentado a diario.

“Nosotros entendemos claramente la situación, que tanto el Gobierno Nacional y las secretarías de educación quieren montar las alternancias, pero seguimos manifestando que, conociendo todas las exigencias de protocolos de bioseguridad que se exigen, no habría un colegio en Colombia que pueda cumplir con esas exigencias”, recalcó Jesús Ávila.

Terminó diciendo que no solamente son los maestros los que se están oponiendo a la alternancia en la educación. “Eso que expone el Gobierno Nacional sobre la alternancia, está conllevando a que los padres de familia no estén de acuerdo con esa posición. Porque ningún padre de familia, consciente de lo que pasa con la pandemia, va a enviar a su hijo a unas instituciones que no tengan o reúnan las condiciones necesarias para que vaya a contaminarse. Y mucho peor, que vaya a tener un final funesto”.

Los colegios públicos que cumplan con los requisitos de bioseguridad en el Atlántico empezarían a recibir a los alumnos entre enero y febrero de 2021.