¿Es correcto decir “rompido”?, esto dice la RAE tras video viral de pelea

La mujer pelea con pareja por teléfono: no está rabiosa, nada, está furiosa, iracunda y fuera de sus cabales, a juzgar por la forma en la que se refiere a su “contrincante”... Pelea en una calle cualquiera con su pareja. Gracias a Dios, hablan por teléfono y no frente a frente.

La polémica no termina ahí y aquí es cuando entra la gramática al juego.

La chica, ahora furiosa por el atrevimiento de quienes la grabaron, hizo un video desde su casa manifestando su descontento.

Argumenta que nadie debería meterse en la vida de otro, y mucho menos cuando se trata de temas de pareja. Lo hace, eso sí, usando otras palabras de grueso calibre y, pese a que advierte que el video no pretende amenazar, sino advertir, asegura: “Agradezca, sinceramente, agradezca que yo no me di cuenta de la p*ta rabia que ahorita tenía porque le fuera (hubiera) rompido los hijuep*tas vidrios del carro”.