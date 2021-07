¿Estudiar en el exterior? Esto debe tener listo antes de viajar

Viajar y estudiar en el exterior es una de las mejores experiencias de vida que alguien pueda tener. Sin embargo, tener presente cada detalle del proceso es necesario para destinar cada minuto a aprender sin preocuparse en el proceso.

Para evitar esos contratiempos de último minuto, les damos ocho consejos para que su viaje sea todo un éxito:

1. Pasaporte y visa listos: Lo más importante a la hora de estudiar en el exterior es contar con todos los permisos necesarios del país de destino. Esto es, contar con un pasaporte válido y permiso vigente para viajar, y estudiar en el exterior.

“Si ya cuentas con uno, asegúrate de verificar que no esté vencido y que no vencerá dentro de los 6 meses posteriores a tu regreso previsto. Además, asegúrate de tener páginas en blanco en tu pasaporte si has viajado al exterior antes”, mencionó Andrea Palacios - CEO Blue Studies International.

Además del pasaporte, es posible que se necesite una visa de estudio. Todos los países tienen diferentes requisitos de visa, así que Blue Studies, cuyo 99,9 % de visas tramitadas son aceptadas, recomienda realizar los trámites con anticipación y tener en cuenta toda la información necesaria -pues los trámites pueden tomar meses- dependiendo de las regulaciones del destino que podrá encontrar en el sitio web de cada país.

2. Revisar las alertas de viaje antes de partir: Consultar el sitio web del destino para verificar si el Gobierno local ha emitido alguna advertencia o alerta de viajes, un punto que es fundamental, según Andrea Palacios.

“Muchas pólizas de seguro no cubren los viajes a países que están bajo advertencias de viaje, por lo que es importante revisar la información para tu país de origen y destino”, comentó Andrea Palacios.

El impacto del COVID-19 aún se está desarrollando y está afectando a diferentes países de todo el mundo de distintas maneras, así que Blue Studies recomienda consultar la página web de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades tanto del destino como el del país de origen para verificar trámites y pruebas necesarias antes de viajar.