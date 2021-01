Fallo judicial reactiva elección del rector de Unicórdoba

En el fallo se establece que la acción de tutela es improcedente porque no se cumple el principio de la subsidiariedad y porque no se acreditaron los presupuestos especiales mediante los cuales la Corte Constitucional ha establecido la procedencia de la protección constitucional en los casos en los que cree contrariedad con respecto a los actos administrativos proferidos en el curso de un proceso de designación de las autoridades de entes universitarios autónomos públicos.

“En este caso en concreto que ya se encuentra en curso una actuación judicial ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo a efectos de procurar la nulidad del acto administrativo en la que se solicitó medida provisional, tendiente a suspender los efectos del acuerdo”, señala el fallo.

Luego de dejar sin efectos la medida Dejar sin efectos la medida provisional que había ordenado suspender los efectos del Acuerdo No. 130 del 29 de diciembre de 2020, mediante el cual convocó y estableció el cronograma para el proceso de designación del rector, el proceso se reactiva a partir del lunes 25, martes 26 y miércoles 27 de enero para escoger al nuevo directivo.

Hay que indicar, que hasta el momento Torres Oviedo no ha confirmado si participa o no en el proceso, teniendo en cuenta que no estaría inhabilitado para hacerlo, pues el Consejo de Estado investiga vicios en el proceso de elección anterior, que terminó con su renuncia.