Jóvenes prefieren estudiar las carreras tradicionales de hace 18 años: OCDE

Al pensar en las carreras del futuro, muchos se imaginan profesiones como ingeniería de software, ingeniería informática u otras que están estrechamente relacionadas con las nuevas tecnologías. Sin embargo, los jóvenes hoy en día sueñan con desempeñarse en las mismas ocupaciones que hace 18 años (medicina, derecho y otras) para cuando tengan 30 años.

Esta es una de las principales conclusiones del informe ‘Dream Jobs? Teenagers’ career aspirations and the future of work’ de la Ocde. Según el estudio, dentro de las profesiones que quieren las niñas se destacan medicina (15,6%), docencia (9,4%) y empresarias (5%), mientras que los niños se inclinaron por ingeniería (7,7%), empresarios (6,7%) y profesionales de las TIC (6%).

Estas preferencias por parte de los jóvenes no son tan diferentes a las que entraron al top 10 en el 2000. Hay que resaltar que este estudio es resultado de una investigación que se adelanta, a través de Pisa, desde el 2000, en la que la Ocde le pregunta a los jóvenes de 15 años de distintos países sobre el trabajo que esperan tener a los 30 años.