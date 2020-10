La alternancia escolar este año no va en Barranquilla

En Barranquilla nuestro alcalde ha sido muy claro en esta decisión en el sentido de que los colegios oficiales de Barranquilla no van a hacer parte de la alternancia este año”, dijo Bibiana Rincón, secretaria Distrital de Educación.

Agregó que “el Ministerio de Educación eso lo tiene claro. Ha sido muy respetuoso de los territorios. Cada territorio ha ido teniendo un comportamiento del coronavirus diferente y creo que se han ido adaptando a él”.

“Es importante resaltar y es un llamado que hacemos, porque a veces generalizamos y se dice que todos los padres no quieren volver; pero ya hoy se tiene más conocimiento del virus, tenemos la voz de los expertos, y quiero decirles que el desastre de la no presenciabilidad es terrible. La educación va más allá de la eventualidad, sabemos que el tema de no estar conectados, por supuesto que agrava y aumenta la situación, pero también el hecho de estar conectados nos garantiza que los niños están aprendiendo, porque podemos estar frente a un computador y no estarlo haciendo”, Destacó Rincón.

Insistió que “el llamado que está haciendo Barranquilla es que se está preparando a conciencia, con tranquilidad, paso a paso, para construir el camino seguro para regresar a la escuela. Volver a restablecer la confianza en el espacio de la escuela. Eso no va a ser ese año, lo repito, pero sí creo que debemos ir encontrando el camino”.

“Este virus llegó para quedarse un largo tiempo y no estar en presenciabilidad en la escuela definitivamente agrava la situación para toda la interacción escolar de nuestros estudiantes, pero debemos reiterar que para nosotros lo más importante sigue siendo la salud de nuestros niños, de sus familias, y, por supuesto, de nuestros maestros, pero tampoco debemos cerrarnos totalmente a la posibilidad de regresar nuevamente a la escuela”., sostuvo la funcionaria.

Apuntó diciendo que “si logramos tener las condiciones necesarias para tener una adecuada protección de seguridad, seguramente se va a regresar tranquilos. Si tenemos estas tres cosas: conservar el distanciamiento, usar el tapabocas y hacer el lavado de manos frecuente; si cumplimos con todo eso, seguro vamos a encontrar el camino. Por supuesto que no será igual que antes ni que vamos a volver por un tiempo largo ni que vamos a tener el mismo número de estudiantes en el semestre, pero poco a poco se volverá al aula”.

Rincón anotó que a quienes ve con mayores posibilidades de regresar antes que el resto son los estudiantes de grado once. “Por ejemplo, con los niños infantes, el Distrito tiene una serie de programas conjuntamente con el BID y otras organizaciones como programas de lectura, de bilingüismo que no vuelven pronto, porque en estos momentos prima la salud. Pero tampoco podemos quedarnos viendo como si se va a todos lados, pero menos al colegio”.

“El colegio será lo último a lo que volvamos porque requiere mayor condición de bioseguridad, pero sí creo que entre todos debemos ir encontrando el camino poco a poco para que nuestros niños y jóvenes regresen al colegio. Por lo pronto, este año los colegios oficiales no regresan a la presenciabilidad”, terminó diciendo Bibiana Rincón.