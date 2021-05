La educación en línea avanza con fuerza en Colombia

Este año, los freelancers o emprendedores no fueron los principales consumidores de cursos en línea como sucedió en 2019, pues tomaron su lugar aquellos que estaban empleados en una compañía (34%) o que no estaban trabajando en ese momento (32%).

Las dos razones principales por las que los estudiantes se acercaron a la educación en línea fueron: en primer lugar, para aprender algo nuevo en su tiempo libre con fines creativos, y la segunda, para mejorar su situación económica. El 28% de los encuestados declararon que una de las razones para estudiar con Crehana respondía a su necesidad por mejorar su situación laboral y destacar en su área de expertise. Aquellos que prefirieron tomar cursos enfocados en Negocios (29%) y Tecnología (26%), lo hicieron pensando en impulsar el crecimiento de su propia empresa. La principal aspiración profesional de los estudiantes de Crehana es lanzar su propio negocio y hacer crecer sus marcas personales.

Al profundizar sobre el tipo de cursos que más se estudiaron en Colombia en el 2020, los cursos de la categoría Creativa resultaron los más populares: 4 de cada 5 estudiantes habían tomado al menos un curso con este enfoque.

Lo más vistos por los colombianos son: Descubre la locución con Mario Arvizu, dictado por el profesor Mario Arvizu, Locutor y actor de doblaje, icónica voz de Skipper, el famoso pingüino de la película Madagascar, Dibujo a Lápiz: de principiante a Experto impartido por el experto Luis Gadea, Diseñador de personajes y animador 2D, Adobe Photoshop desde Cero: experto en diseño gráfico del publicista colombiano Fabián Moncada e Ilustración para no Ilustradores de la profesora Antonella Mori, Ilustradora y artista Comic.

Entre los beneficios que encontraron los estudiantes al aprender nuevas habilidades bajo esta modalidad, destacan la posibilidad de mejorar la confianza en sí mismos y sus capacidades en el 82% de los casos. Además, en nuestro país se reflejó el segundo índice de inclusión, es decir, Crehana impactó a más estudiantes de bajos ingresos, quienes también tomaron un curso en línea por primera vez.

En cuanto a la aplicación de los conocimientos obtenidos, el 73% de los estudiantes declararon que ya han aplicado algo o todo lo que han aprendido a través de Crehana en sus trabajos. Aquellos que dijeron no haber aplicado el conocimiento fue por tres principales razones: no estaban trabajando actualmente (33%), no se aplicaba al sector actual donde se desempeñaban (31%) y no habían tenido tiempo de aplicarlo o no habían terminado el curso (18%).

En el caso de Crehana para Empresas, el partner estratégico en el desarrollo de talento de las empresas en Latinoamérica, ha tenido un crecimiento exponencial con más de 60 mil usuarios registrados, lo que refiere a un aumento de 1300% en comparación con 2019. Esto demuestra el interés que las organizaciones tienen en capacitar a sus equipos en temas de liderazgo, innovación y data. La cultura de aprendizaje se está centrando en soft skills y ciencia de datos, alineados con la escalabilidad y crecimiento de las empresas.

“Más allá del progreso de la organización en términos de rentabilidad y crecimiento, nuestro propósito es continuar ofreciendo una alternativa confiable para el desarrollo de habilidades que aporten al cierre de brecha educativa en la región. Actualmente, hay más de 120 empresas como que construyen esta misión con nosotros y que confían en que la formación en línea es la herramienta para el crecimiento de la organización. Y para ello, nuestra meta es seguir sumando el conocimiento de los mejores en Latinoamérica como líderes empresariales, emprendedores exitosos, artistas top y practitioners expertos que se convierten en profesores Crehana y hacen que el conocimiento de grandes compañías lleguen a los equipos”, comenta Jhon Camacho, Country Manager de Crehana Colombia.