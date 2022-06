Mineducación celebra nueva modalidad de pago del crédito del Icetex

Dijo que el pago de las cuotas del crédito “depende, no solamente de que los jóvenes no solo egresen, sino que ingresen a un empleo formal y que permita tener un nivel de ingresos que le obligue a pagar su crédito educativo”, señaló.

Precisó que los jóvenes podrán pagar su crédito educativo de un descuento hecho de su salario, entre el 11% y el 20%, de acuerdo con el nivel de ingresos.

“Si un joven beneficiario de un crédito educativo se graduó pero no consigue empleo inmediatamente, no tiene un nivel de ingresos correspondiente, no entra en mora y no será reportado en las centrales de riesgo”, puntualizó.