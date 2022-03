Programa universitario gana competencia en Indonesia

Las dos investigaciones ganadoras de los estudiantes de la UTB fueron publicadas en el International Journal of Tourism & Hospitality in Asia Pacific.E-ISSN: 2654-7945 (online); ISSN: 2685-8800.

Uno de los ganadores es Luis Santodomingo, estudiante de la UTB, con su investigación “Analysis of the Shopee’s Strategies to Succeed in the Global E-commerce Market: Malaysia Case”, realizada en coautoría con PhD. Sahana Madan, Xin Nee Chua, Daisy Mui Hung Kee, Joeanne Chua, Ken Zie Chua, Yi Wen Chuah y James Pérez Morón, director del programa de Administración de Empresas de la Escuela de Negocios de la UTB.

Para Santodomingo, entrar a ser parte del Hotbed of Research in Asian Enterprises, “ha sido una experiencia única en mi carrera, donde he podido conocer y trabajar con personas que son de diferentes partes del mundo en temas de investigación en empresas. Haber hecho parte del 2021 Nusantara Project, fue una experiencia enriquecedora”.

Y añadió: “Trabajar en equipo con mis compañeros de Asia fue de total agrado, tuvimos una buena relación a pesar de estar tan lejos, que nos permitió hacer una excelente investigación. La publicación de nuestra investigación para mí significa un logro más en lo que llevo haciendo con el Semillero, me ayuda a agrandar mi hoja de vida y experiencias que me pueden ayudar en un futuro”.

Por su parte, la estudiante Angela Muñoz, también resultó ganadora en Indonesia, con el trabajo “Effect of Service Quality and Customer Satisfaction on Customer Loyalty: A case study of Starbucks in Malaysia”, en coautoría con Jie Cheng, James Pérez Morón, PhD. Sahana Madan, Jin Yin Cheu, Daisy Mui Hung Kee, Li Chiy Cheong y Roger Chin.

“Fue una experiencia maravillosa en la que apliqué todos los conocimientos adquiridos a lo largo de mi carrera, en un caso de la vida real en una empresa global. Agradezco enormemente al profesor James Rodríguez y a la UTB, que abren estos espacios que nos hacen crecer como profesionales”, dijo Muñoz.

Talento UTB se destaca a nivel mundial

Por su parte, el profesor James Pérez Morón, director del programa en Administración de empresas, destacó el logro de los estudiantes, “esperamos que sigan dejando en alto a Colombia y a la Universidad Tecnológica, en estas competiciones internacionales”.

Aseguró que en la UTB “formamos profesionales con visión global y ello contribuye a seguir posicionando a la Escuela de Negocios, como una escuela de talla mundial, lo cual abre posibilidades para continuar fortaleciendo las relaciones con universidades internacionales, en términos de movilidad, cooperación y alianzas”.